Spara alla vicina di casa col fucile da sub a Golfo Aranci, resta in cella

Il fatto è avvenuto il 2 giugno scorso a Golfo Aranci nelle case popolari

Di: Redazione Sardegna Live

Resterà in carcere con l'accusa di tentato omicidio Pasquale Serra, il 61enne di Golfo Aranci che nel pomeriggio del 2 giugno avrebbe ferito in pieno volto con un fucile da sub la sua vicina di casa, Petronela Codreanu, 45 anni di origine romena. Lo ha deciso il gip di Tempio Pausania nell'udienza di convalida del provvedimento restrittivo.

Comparso davanti al giudice con i suoi avvocati difensori, Antonia Mele e Pietro Carzedda, l'uomo si è difeso dando una versione dei fatti molto distante da quella fornita dal marito della vittima.

Il 61enne avrebbe dichiarato di non aver avuto alcuna intenzione di uccidere la donna, ma di aver reagito perché suo marito lo avrebbe aggredito. Ha anche negato di aver minacciato di far saltare in aria con una bombola del gas l'appartamento della coppia, in una palazzina delle case popolari, e di aver imbracciato il fucile subacqueo per difeendersi.

La donna, rimasta ferita in maniera grave, si trova ancora ricoverata nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, ma le sue condizioni sono in miglioramento.