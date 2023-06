Drammatico schianto a Villagrande, un morto e due feriti

Auto contro fuoristrada sulla SS 389, sul posto l'elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Un morto e due feriti, è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla SS 389, in territorio di Villagrande Strisali, intorno alle 16:30 di oggi.

A rimanere coinvolti nello schianto, avvenuto all'altezza del bivio per Villanova, un'auto e un fuoristrada. Il conducente dell'auto, l'87enne di Villagrande Salvatore Barrili, è morto sul colpo. Due persone che viaggiavano sul fuoristrada sono rimaste ferite, di cui una in maniera grave.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e l'elisoccorso per il trasporto del ferito grave in ospedale. Nel luogo dell'incidente stanno operando i Vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei e la Polizia stradale per accertare la dinamica ed eventuali responsabilità dell'incidente.

Particolarmente gravi le condizioni dell'autista del fuoristrada, un 46enne di Orgosolo. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro. Anche il passeggero, che ha riportato ferite lievi, è stato trasferito con l'ambulanza del 118 nel capoluogo barbaricino per alcuni controlli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere.