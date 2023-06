Celebrato a Sassari il 209° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Si è svolta oggi, 5 giugno, in piazza d’Italia a Sassari, la cerimonia di celebrazione del 209° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Alla presenza delle maggiori autorità politiche, civili, religiose e militari regionali e provinciali, il comandante provinciale, colonnello Massimiliano Pricchiazzi, ha tenuto un discorso durante il quale ha ricordato l’impegno costante dell’arma nel garantire la sicurezza della provincia ed il sacrificio di quei militari feriti o addirittura caduti per l’assolvimento del proprio dovere.

Pricchiazzi ha proseguito ringraziando il prefetto Paola Dessì e gli altri vertici istituzionali per la quotidiana collaborazione in sinergia per il raggiungimento dei fini comuni.

Si è poi proceduto alla consegna di riconoscimenti a quei militari che si sono distinti per attività investigative e di soccorso pubblico. Un encomio è stato concesso dal Comando Legione Carabinieri Lazio all'appuntata Ilaria Caria (Sezione Operativa Provinciale di Sassari. Encomio concesso dal Comando Unità Speciali e Mobili Palidoro al capitano Gabriele Tronca (Comandante Compagnia di Ozieri). Encomio concesso dal Comando Legione Carabinieri Campania al capitano Giuseppe Scotto Di Tella (Comandante Compagnia di Tempio Pausania).

Ancora, encomio concesso dal Comando Legione Carabinieri Sardegna al tenente Francesco Colapietra (Comandante Compagnia di Valledoria). Encomio concesso dal Comando Legione Carabinieri Sardegna al luogotenente Ercole Usai (Reparto Operativo di Sassari), al luogotenente Antonio Gavino Di Maggio (Norm Compagnia di Ozieri), al maresciallo maggiore Massimo Carella (Reparto Operativo Sassari), al maresciallo maggiore Piero Piludu (Rep. Op. Sassari), al maresciallo Bruno Lo Chiano (Sezione Operativa Comp. Sassari), all'appuntato scelto Simone Forte (Rep. Op. Sassari). Encomio concesso dal Comando Legione Carabinieri Liguria al vicebrigadiere Giuseppe Bottitta (Norm Compagnia di Ozieri).