Moto fuori strada a Ussassai, un ferito

Centauro 60enne cade in un fossato

Di: Redazione Sardegna Live

Stamane, alle ore 11:30 circa, si è verificato un incidente stradale al km 54.6 della SS 198 in territorio di Ussassai.

Per cause in via di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Jerzu, un motociclista sessantenne tedesco, dopo aver sbandato, urtava le barriere stradali cadendo in un fossato.

Dopo essere stato soccorso, l'uomo è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto i Vigili del fuoco di Lanusei, i carabinieri di Jerzu e il 118.