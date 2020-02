In Piazza Yenne una raccolta firme per la scarcerazione di Julian Assange

L’appuntamento è per domani 22 febbraio, dalle 10

Di: Redazione Sardegna Live

Domani 22 Febbraio, dalle 10 del mattino un gruppo di volontari sarà in Piazza Yenne a Cagliari per una raccolta firme: l’appello è per la scarcerazione di Julian Assange e per il rispetto della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

«Chiediamo una presa di coscienza da parte di tutti, perchè riteniamo di meritare una stampa libera», hanno detto i promotori. «Oggi – ha concluso il gruppo - Julian Assange e’ detenuto in regime di prevenzione a Belrmash (Londra) per aver svelato al mondo verità scomode, tra le quali i crimini di guerra commessi in Iraq».