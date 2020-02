Informatica e telecomunicazioni, l'istituto tecnico di Ozieri propone un convegno per studenti e famiglie

Via al progetto “ComLAB_Percorso per il trasferimento di competenze nella realizzazione di reti in fibra ottica”

Di: Redazione Sardegna Live

L’Istituto tecnico “E. Fermi” di Ozieri propone un interessante convegno rivolto a studenti e famiglie. L'appuntamento è per venerdì 28 febbraio, alle ore 16, nella sala conferenze del Centro culturale San Francesco. E' la prima tappa del progetto “ComLAB_Percorso per il trasferimento di competenze nella realizzazione di reti in fibra ottica”. Un'iniziativa che nasce nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ex Alternanza Scuola Lavoro, finanziato dalla Fondazione di Sardegna.

"Destinatari del progetto - comunica una nota a firma del dirigente scolastico, Antonio Ruzzu - saranno 20 studenti delle classi 3^ e 4^ dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni. Il settore delle telecomunicazioni è un comparto in continua espansione dove l’avvento della fibra ottica ha comportato un’elevazione degli standard di performance dei sistemi comunicativi: le fibre ottiche vengono comunemente impiegate nelle telecomunicazioni come mezzo trasmissivo di segnali ottici anche su grandi distanze, ovvero su rete di trasporto e nella fornitura di accessi di rete a larga banda cablata".

"Il percorso laboratoriale proposto - spiega la nota - intende accompagnare gli studenti partecipanti (nel periodo marzo/giugno 2020) all’interno di un ambiente di apprendimento dinamico, caratterizzato da attività formative di tipo teorico (in aula) e di tipo pratico (laboratorio), con l’ausilio di esperti del settore e dei docenti interni".

Diverse le competenze in uscita per gli studenti. I partecipanti conosceranno gli aspetti fisici, costruttivi e le problematiche legate alla trasmissione dei segnali nei cavi ottici. Apprenderanno la normativa sul cablaggio strutturato degli edifici, i sistemi di comunicazione su F.O., gli standard internazionali più importanti, la produzione delle dichiarazioni di conformità sulla installazione, le misure e il collaudo della rete di trasmissione in F.O.. Impareranno a conoscere inoltre gli scenari del comparto delle telecomunicazioni e gli sbocchi professionali derivanti: dall’esecuzione della connettorizzazione della fibra ottica alla realizzazione di impianti in fibra ottica; saper lavorare in team e affrontare i problemi con un approccio positivo e di tipo cooperativistico.