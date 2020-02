Il Centro Tao si trasferisce al Palazzo Rosa

Dal 26 al 28 febbraio l’interruzione delle attività

Di: Antonio Caria

Dopo l’annuncio dei giorni scorsi da parte dell’Aou Sassari, il Centro Tao si trasferisce al secondo piano del Palazzo Rosa, in via Monte Grappa. Un trasferimento, questo, che consentirà la consegna dei lavori alla ditta che si è aggiudicata l'appalto per la realizzazione del nuovo day hospital oncologico dell'ospedale civile.

Un’operazione che prevede l’interruzione dell’attività dal 26 al 28 febbraio per mettere in sicurezza i macchinari, per riposizionare le apparecchiature di laboratorio e sistemare gli arredi.