“Consultorio”, ecco la colonia felina

Sterilizzate le prime tre gatte

Di: Antonio Caria

Maria, Francesco, Susanna e Patrizia, sostenute dell’Assessore alle politiche ambientali Roberto Fiori, sono le quattro volontarie responsabili che hanno presentato richiesta di riconoscimento per il “Consultorio”, la prima colonia felina riconosciuta dal Comune di Castelsardo composta da nove animali tra gatte e gatti.

Già tre sono state sterilizzate. Il Comune, dopo averla riconosciuta ed autorizzata, ha presentato comunicazione al Servizio Veterinario dell’Assl di Sassari. Le responsabili della colonia, dopo preventivi accordi tra il Comune e l’ASSL, si sono recati alla Clinica Veterinaria dell’Università di Sassari, dove si è provveduto alla sterilizzazione delle prime gatte che, dopo la convalescenza ed una cura a base di antibiotici, sono state reintrodotte nel loro habitat naturale.

Per il Sindaco Antonio Maria Capula, “L’istituzione di quest’altra colonia felina nella nostra Città è un esempio di civiltà, che ci consente di accedere al programma di sterilizzazione dell’ASSL di Sassari. Le volontarie responsabili sono un esempio concreto di impegno civico. Auspichiamo che sia d’impulso per nascita di altre colonie, in diverse zone della nostra Città, grazie anche alla creazione dell’associazione Zampette Felici che, attivamente, sta cercando di prendersi cura degli animali randagi della nostra Città”.