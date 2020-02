“Ajò vi semmu”, al via 10 corsi di lingua sarda e turritana

L’iniziativa è promossa dall’Istituto Bellieni

Di: Antonio Caria

Partiranno a marzo i corsi di lingua sarda e turritana promossi dall’Istituto di studi e ricerche “Camillo Bellieni” di Sassari nell’ambito del progetto “Ajò vi semmu”.

Sei i comuni interessati: Sorso (tutti i martedì dal 3 marzo al 7 aprile), Stintino (tutti i giovedì dal 5 marzo al 9 aprile), Castelsardo (tutti i mercoledì dal 1 aprile al 6 maggio), Valledoria (tutti i martedì dal 21 aprile al 26 maggio), Porto Torres (tutti i venerdì dall’8 maggio al 12 giugno), e Sassari (dal 6 marzo al 6 luglio). Nei primi cinque i corsi si terranno nelle rispettive biblioteche comunali mentre quello del capoluogo di provincia nell’aula didattica dell’Is. Be, in via Maddalena 35.

Le lezioni dureranno due ore e mezza e saranno tenute dai docenti Michele Pinna, Mario Lucio Marras e Daniela Masia, mentre il tutoraggio sarà a cura delle operatrici Maria Doloretta Lai, Francesca Sini e Anna Laura Pirisi.

Tra i temi trattati, la storia della lingua e della letteratura turritana il contributo del canonico Giovanni Spano e la sua raccolta di "Canti popolari in dialetto sassarese", nonché la collaborazione con il principe Luigi Bonaparte, nipote di Napoleone, la poesia sassarese tra 1800 e 1900, e l’approfondimento di figure come quella di Pompeo Calvia e altri autori quali Ruju, Bertolotti, Mastino, Aroca e Salis, fino ai nostri giorni, senza trascurare brevi cenni sul cosiddetto “teatro dialettale”.

Spazio anche alle origini della letteratura, i primi documenti di scrittura volgare e la tradizione poetica, le produzioni letterarie nell’isola, la letteratura intenzionalmente nazionale e quella religiosa, la poesia improvvisata e produzione letteraria minorizzata.

Il programma prevede anche la verifica delle competenze linguistiche attraverso una prova che comprende la traduzione di un testo dal sardo all’italiano e viceversa, con prove pratiche di lettura, scrittura e conversazione.

Non mancherà un accenno alle politiche linguistiche e alle normative di riferimento, al bilinguismo sardo-italiano, alle valenze e le implicazioni per l’apprendimento in età scolare.

Altro tema di studio riguarderà la norma ortografica sperimentale LSC (Limba Sarda Comuna) con l’obiettivo di approfondire lo standard e il suo significato per il futuro delle lingue. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero di telefono 079230268 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo istitutobellieni@gmail.com.