Baunei. Scontro camion-moto, grave centauro tedesco

Incidente nel pomeriggio sull'Orientale sarda

Di: Redazione Sardegna Live

Brutto incidente, questo pomeriggio, sulla strada statale 125 "Orientale Sarda", nel territorio di Baunei. Un camion e una moto si sono scontrati frontalmente e ad avere la peggio è stato il motociclista, un 36enne tedesco, trasferito in elisoccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso. Il bollettino medico parla di un politrauma. Sul posto i vigili del fuoco e i Carabinieri di Baunei per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità.