Emergenza alluvione nel Meilogu, Solinas: "La Regione in campo al fianco dei Comuni colpiti"

"Esprimo la totale vicinanza alle popolazioni colpite"

Di: Redazione Sardegna Live

"Esprimo la totale vicinanza alle popolazioni colpite dalla violenta alluvione che si è abbattuta sul nord ovest della Sardegna. La Regione è al fianco del territorio e metteremo in campo ogni strumento a nostra disposizione a sostegno delle comunità colpite". Lo dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas, intervenendo sulla situazione nel Meilogu, dove le piogge eccezionali hanno fatto registrare danni e disagi in diversi comuni dell’area e nei collegamenti.

“La Protezione civile – prosegue il Presidente – è mobilitata sin dai primi istanti dell’emergenza, così come la macchina dei soccorsi, pienamente operativa. È già stata avviata, con il supporto dei sindaci, ed è in corso in queste ore, la quantificazione dei danni che procederà con la massima sollecitudine e contiamo di completare la stima già a metà settimana".

"Attiveremo tutte le procedure previste per lo stato di calamità naturale - conclude - e a favore dei centri urbani, le strade e le imprese colpite dall’alluvione individueremo e metteremo a disposizione ogni risorsa necessaria a sostegno del territorio”.