Bomba d’acqua su Macomer, decine di interventi dei Vigili del fuoco

Strade come fiumi e inevitabili disagi per gli automobilisti

Di: Redazione Sardegna Live

Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta, questo pomeriggio, su Macomer. I Vigili del fuoco del posto stanno operando senza sosta. Decine di interventi, prevalentemente per allagamenti, smottamenti e alberi pericolanti.Al momento sono più di 40 le chiamate pervenute alla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ma la situazione sarebbe sotto controllo. Le strade si sono rapidamente trasformate in fiumi d'acqua, con inevitabili disagi per gli automobilisti e il traffico che è stato deviato. Come si può vedere dal video che abbiamo pubblicato, sulla strada poco dopo Macomer, in direzione Bosa, l’asfalto è addirittura saltato.