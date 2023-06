Sardegna. Non si fermano piogge e temporali: diramata nuova allerta meteo

Allerta meteo gialla in alcune zone dell'Isola per la giornata del 2 e 3 giugno

Di: Redazione Sardegna Live

Continua il maltempo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico relativo alla giornata di oggi, giovedì 2 giugno dalle 14:00 sino alle 20:59 del 3 giugno. In tale arco temporale è previsto: