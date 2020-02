Oltre 3 kg di droga sequestrata dai Carabinieri: era nascosta in un'isola ecologica

L'operazione è dei militari della locale stazione

Di: Alessandro Congia

Questa mattina, i Carabinieri della Stazione de La Maddalena, in località “Vaticano”, hanno rinvenuto quasi 3 kg di marijuana, 67 grammi di hashish ed una bilancia di precisione.



I controlli dei Carabinieri, sempre frequenti e finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacenti, hanno portato a controllare un magazzino in metallo all’interno dell’isola ecologica in cui vi era occultata sostanza stupefacente.



All’interno dello stesso è stato trovato, infatti, un piccolo frigorifero, sapientemente nascosto tra i bidoni, ormai vetusti, un tempo utilizzati per il deposito dei rifiuti. L’elettrodomestico era anche bloccato da un lucchetto, i militari lo hanno così forzato, ritrovando al suo interno 16 sacchetti di plastica trasparente, sottovuoto, ed un panetto di hashish.



Il sequestro è stato addebitato ad opera di ignoti, poiché non è stato possibile ricondurre quanto trovato a nessun proprietario, in quanto nell’isola ecologica vi lavorano più persone che ignoravano quanto fosse occultato.