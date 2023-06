Sardegna. Ancora piogge e temporali: diramata nuova allerta meteo

Allerta meteo gialla in alcune zone dell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

Continua il maltempo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico relativo alla giornata di oggi, giovedì 1° giugno dalle 14:00 sino alle 20:59 del 2 giugno. In questo arco temporale è previsto:

codice giallo di rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Flumendosa Flumineddu e Gallura;

codice giallo per rischio idraulico, idrogeologico e idrogeologico per temporali sull'area di allerta Logudoro.



L'Isola sarà interessata da precipitazioni sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I cumuli potranno essere puntualmente elevati sui settori occidentali.