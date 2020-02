Tutto pronto per la Sartiglia 2020

111 cavalieri per un’edizione ricca di novità

Di: Antonio Caria

Manca ormai poco all’edizione 2020 della Sartiglia, in programma da domenica 23 a martedì 25 febbraio. Un misto di spettacolo e tradizione che allieterà le decine di migliaia di persone attese ad Oristano.

L’evento di quest’anno si presenta ricco di novità, tra cui l’esordio della Fondazione Oristano che per la prima volta organizza la giostra attraverso l’Istituzione Sartiglia, uno dei tre comitati creati al suo interno, e insieme a tutte le componenti storiche della Sartiglia.

Il programma è stato presentato questa mattina questa mattina nella sala consiliare del Comune di Oristano dal Sindaco e Presidente della Fondazione Oristano Andrea Lutzu, dal Presidente dell’Istituzione Sartiglia Luigi Cozzoli, dai Presidenti dei Gremi dei Contadini e dei Falegnami Gianni Dessì e Carlo Pisanu, dall’Assessore alla Cultura Massimiliano Sanna, dal Direttore della Fondazione Francesco Obino e dal Responsabile tecnico Filippo Uras. Il Presidente della Pro loco Gianni Ledda ha presentato il programma della Sartigliedda.

111 i cavalieri partecipanti. Domenica, nella sede di via Aristana, si terrà la del Componidori di San Giovanni, Ignazio Lombardi, per il Gremio dei Contadini. mentre per quella del Componidori di San Giuseppe, Cristian Matzutzi, il Gremio ha scelto la piazza delle ex case minime, recentemente dedicata a Lucio Abis.

Altra novità sarà l’installazione di telecamere, nell’area della giostra, per il conteggio del pubblico. I controlli sull'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, a campione, si svolgeranno prima e dopo la manifestazione (sabato, lunedì e mercoledì) mentre gli alcoltest si svolgeranno i giorni della Sartiglia prima che abbiano inizio la Corsa alla stella e la Corsa delle Pariglie.

Confermato il gemellaggio tra la Sartiglia e l’Alka per consolidare il rapporto tra Oristano e Sinj, Anche quest’anno, quindi, una delegazione croata sarà presente in città per assistere alla Sartiglia. Saranno presenti anche le delegazioni delle giostre all'anello che si corrono a Sulmona (Italia) e Zante (Grecia).

Per quanto riguarda il Villaggio Sartiglia, aprirà le porte sabato 22 febbraio sino a martedì 25 febbraio dalle 10.00 alle 22.00. Un'ampia area nel centro storico è interamente dedicata all'offerta turistica e commerciale della Sartiglia. Un percorso caratterizzato da una ricca offerta enogastronomica e agroalimentare, street food, degustazioni, spettacoli, laboratori e merchandising di prodotti a marchio Sartiglia. Saranno presenti anche: Il Gruppo medievale "Funtana Onnis" di Guasila, "Balestrieri Castel Castrum" di Cagliari, "Le Fruste del Campidano" di Monserrato. I gruppi sfileranno e Le Fruste del Campidano si esibiranno sia al Villaggio che in centro città.