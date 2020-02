Aggredisce la madre e distrugge casa: arrestato 28enne

Dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari conviventi

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di Ulassai hanno arrestato in flagranza di reato per “maltrattamenti contro familiari e conviventi” un 28enne, già noto alle forze dell’ordine per condotte analoghe.

Secondo quanto riferito dai militari, ieri il giovane, mosso da un profondo stato di agitazione e ira, si è scagliato contro l’anziana madre, pretendendo da quest’ultima la consegna di alcuni documenti attestanti la vendita di un immobile. L’intervento immediato dei Carabinieri ha permesso di scongiurare il peggio. Il ragazzo, infatti, è stato immediatamente bloccato dai militari della locale Stazione mentre inveiva verbalmente e fisicamente nei confronti della madre. Nella circostanza, inoltre, è stato appurato che il soggetto aveva precedentemente messo a soqquadro l’intero appartamento, soprattutto la camera da letto della donna.

I Carabinieri hanno anche accertato la situazione di disagio familiare che perdura da diverso tempo.

Il 28enne è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Stazione di Escalaplano in attesa del giudizio per direttissima presso il Tribunale di Lanusei.