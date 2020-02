Colori e suggestioni del Carnevale: a Benetutti la 10^ Pentolaccia a cavallo

Ben 120 cavalli e le maschere della Sardegna animeranno una imperdibile giostra di colori

Di: Redazione Sardegna Live

E' tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del Carnevale a Cavallo in Sardegna. La Pentolaccia di Benetutti, giunta alla 10^ edizione, andrà in scena sabato 22 febbraio a partire dalle ore 15.

L'evento, che verrà trasmesso in diretta da Sardegna Live, è organizzato dall'Associazione Ippica Benetuttese.

La Pentolaccia a cavallo Benetuttese è divenuta ormai appuntamento fisso del carnevale sardo. I cavalieri e le amazzoni vestiti con abiti carnevaleschi si lanciano in una corsa a gruppi di 2 o 3 con lo scopo di riuscire a buttar giù il maggior numero di pentole, vasi in terracotta disposti in due file lungo il percorso. Tanti, davanti a un simile spettacolo, i brividi per il pubblico che affolla il percorso.

Saranno 40 le pariglie che si esibiranno sul percorso per un totale di 120 cavalli. Una imperdibile giostra di colori e acrobazie all'insegna del divertimento.

La manifestazione sarà impreziosita dalla partecipazione degli Sbandieratori e Musici della Città dei Candelieri e delle maschere etniche Urthos e Buttudos di Fonni. A commentare i passaggi dei cavalieri Giuliano Marongiu.