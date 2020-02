Individuati i vandali che hanno imbrattato, con vernice spray, la parete della chiesa: ripuliscono a proprie spese

Anche altre aree del paese erano state sporcate con la bomboletta spray rossa

Di: Redazione Sardegna Live

La facciata candida della chiesetta di San Gavino era stata pitturata da poche settimane prima.

Qualche giorno fa dei vandali hanno preso di mira la parete laterale della chiesetta e disegnato un’insignificante linea con la vernice spray rossa. Non contenti sono andati in giro per il paese e hanno colorato, sempre con la bomboletta, anche cestini per la raccolta rifiuti, ringhiere, alberi e panchine.

I ragazzi però sono stati indentificati e hanno ripulito tutto a loro spese. A darne notizia è l’amministrazione comunale del paese, guidata dal sindaco Stefania Piras, che sulla pagina Facebook scrive: 

«I giorni scorsi abbiamo denunciato un atto di vandalismo. Ma non tutto è perduto. I responsabili hanno ripulito a proprie spese».