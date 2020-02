Carrozzina rubata ad un ragazzo 19enne disabile, l’associazione Charlibrown si mobilita e gliela regala

Il bellissimo gesto per aiutare Francesco, affetto da una tetra paresi spastica, invalido al 100 per 100 dopo l’appello disperato della mamma Simona Serra

Di: Alessandro Congia

“Purtroppo la carrozzina di Francesco non è rientrata a casa, ma poco fa un nostro incaricato ha consegnato al piccolo Francesco una carrozzina sostitutiva, da noi a lui donata con tutto il cuore. A Francesco e alla sua famiglia mandiamo un grosso abbraccio”.

Manuela Ambu, dell’associazione Charlibrown, ha preso immediatamente a cuore la vicenda, accaduta ieri mattina, quando in via San Sebastiano a Monserrato, qualcuno ha “pensato bene” di rubare la preziosa carrozzina attrezzata al ragazzo.

I disperati appelli sui social della mamma Simona Serra, 45 anni, non hanno per nulla intenerito i ladri, ma hanno fatto scattare la solidarietà, ben nota soprattutto dell’associazione Charlibrown, da anni impegnata in importanti progetti sociali. Pochi minuti fa, la bellissima notizia: per Francesco e la mamma una gioia immensa.