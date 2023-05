In casa droga, proiettili e un fucile rubato: arrestato 20enne di Cagliari

Nella mattinata odierna il rito direttissimo

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Cagliari, un 20enne del posto è stato arrestato in flagranza dei reati di detenzione illegale di arma comune da sparo e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per il reato di ricettazione.

Secondo quanto riferito, nel corso di una perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di armi, i Carabinieri della Stazione di Pirri hanno rinvenuto nella disponibilità del giovane un fucile Bernardelli calibro 9, che era stato oggetto di furto nel comune di Serdiana il 28 dicembre scorso, due cartucce calibro 9 di cui una esplosa, due bossoli calibro 12, un arnese artigianale in ferro che può essere considerato arma impropria, 93 grammi di hashish, 9 grammi di marijuana e un grammo di cocaina suddiviso in tre dosi.

Era presente altresì un bilancino di precisione e la somma di 140 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento di attività illecite. L'arrestato, al termine della perquisizione è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.