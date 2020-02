In casa aveva allestito un ‘piccolo’ market della droga, i Carabinieri arrestano una donna

Il personale operante della stazione di San Bartolomeo ancora impegnato nell’operazione “Piazze Pulite”

Di: Alessandro Congia

Proseguono senza sosta i controlli mirati dei Carabinieri nei luoghi di smercio, tra via Schiavazzi e le vie limitrofe: in casa di una donna, Sara Mazzella, classe 1984, pregiudicata, i militari della stazione di San Bartolomeo sono andati a colpo sicuro.

Sapevano e tenevano d’occhio la pusher già da tempo: così ieri hanno suonato a casa sua per un normale controllo di routine, gli atteggiamenti di nervosismo della donna hanno indotto i Carabinieri a perquisire la sua abitazione. Dalla borsetta e in altre ambienti del suo domicilio, (in cucina e sotto una riserva idrica), sono saltate fuori diverse dosi di stupefacente, bilancini di precisione, oltre a tutto l’occorrente per confezionare la droga.

Al termine dell’operazione, sono stati recuperati in totale poco meno di 36 grammi di cocaina, 35 grammi di marijuana e quasi 8 grammi di hashish, che sono stati sequestrati. Mazzella è stata dichiarata in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga e il Giudice ne ha disposto, per ora, gli arresti domiciliari.