Auto si ribalta fra Nuoro e Orgosolo: donna e ragazza finiscono in ospedale

Strada chiusa al traffico per qualche ora

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di ieri un incidente stradale sulla sp 58 Nuoro/Orgosolo ha coinvolto una Peugeot 307. Alla guida una donna di Orgosolo, 45 anni, che viaggiava assieme a una 23enne.

La vettura, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata più volte finendo la corsa al centro della strada. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro e un'equipe del 118, che ha soccorso le due malcapitate.

Conducente e passeggera sono state trasportate in codice 2 all'ospedale San Francesco di Nuoro. La strada è rimasta chiusa al traffico per qualche ora sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.