Posidonia. Arriva l’accordo tra Comune e Consorzio Industriale Provinciale per la gestione

Conoci: “Dare soluzioni definitive al problema”

Di: Antonio Caria

La Giunta comunale di Alghero ha deciso di portare avanti un accordo di programma con il Consorzio Industriale della Provincia di Sassari per le azioni necessarie alla migliore gestione ambientale della posidonia spiaggiata in esubero.

“Abbiamo ricercato gli strumenti utili a dare soluzioni definitive alla problema – spiega il Sindaco Mario Conoci - individuando quale strada percorribile quella offerta dall’Accordo di Programma. Con il Consorzio Industriale di Sassari abbiamo davanti la possibilità di perseguire gli obbiettivi che anche la Regione ha voluto rimarcare nella nuova norma sulla posidonia, oltre che favorire lo sviluppo economico e produttivo del territorio”, queste le parole del Sindaco Mario Conoci.

Un accordo frutto, anche, dell’approvazione, nei giorni scorsi, della nuova legge regionale per “Il recupero e il riuso dei residui (dopo aver salvaguardato la frazione sabbiosa) n particolare presso impianti di trattamento”.

Per il Comune c’è anche una visione futura “Che tenga conto – specifica l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis – del rispetto dei principi di buon andamento delle pubbliche amministrazioni: economicità, sussidiarietà e prossimità. Non si può infatti continuare a creare solo spese ma si deve trasformare le criticità in opportunità che guardino anche alla tutela ambientale, evitando eccessive spese di trasporto che non giovano né all'ambiente né alle casse comunali”.