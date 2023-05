Nubifragio a Carbonia: strade allagate, sommersi scantinati e piani terra

Disagi nel pomeriggio: ecco cosa è successo

Di: Redazione Sardegna Live

Non solo Bonnanaro, disagi anche a Carbonia dopo il violente nubifragio abbattutosi sul comune isolano, che ha allagato strade, cantinati e piani terra di abitazioni ed edifici.

Una decina gli interventi dei vigili del fuoco in varie zone della città, in particolare in via Angioy, via della Stazione e Corso Iglesias. Il primo cittaidino, Pietro Morittu, ha attivato il Centro operativo comunale per un monitoraggio costante della situazione.

Annullati anche gli eventi pubblici in programma per oggi. Poi, come spiegato dal sindaco all'Ansa, l'allarme è rientrato: "Ha smesso di piovere. Secondo i dati in nostro possesso, in città sono caduti 64 millimetri d'acqua in 90 minuti, in media ne cadono 600 l'anno. E questo ha mandato in tilt le strade", ha detto Morittu.