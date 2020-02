Carnevale. A Bari Sardo è tutto pronto per la festa più colorata dell’anno

Paese in festa dal 22 al 25 febbraio. Organizza l’associazione Is Carristasa

Di: Redazione Sardegna Live

Fervono i preparativi per la festa più attesa in paese. A Bari Sardo manca ormai poco per le sfilate dedicate al carnevale. Da sabato fino a martedì prossimo le vie del paese si coloreranno per l’esclusivo Carnevale de Is Carristasa realizzato in collaborazione con Regione Sardegna, Comune e commercianti.

Arte di strada, ricordi delle passate edizioni e poi danze e spettacoli ispirati alle feste tipiche del Carnevale per tramandare l’allegria alle future generazioni. Il Saint Patrick’s Day, il Risveglio del Faraone, il Carnival Story, le Api e Les Mimes de Barì saranno i temi proposti in questa edizione dai membri dell’associazione all’opera da mesi con carta pesta, colle e colori.

Le vie Vittorio Emanuele e la via Cagliari saranno lo start delle sfilate organizzate dall’associazione Is Carristasa nata nel 2014 per confermare la vocazione carnascialesca del paese con la maggiore tradizione in fatto di maschere e ricostruzioni in carta pesta. “Ci siamo ritrovati sei anni fa – raccontano dall’associazione Is Carristasa – tutti concordi nel fare rinascere lo spirito del Carnevale che nostro malgrado, stavamo perdendo. Ci siamo uniti con tutti i carristi del paese: Amici Insieme, i Kattivissimi, i Bunga Bunga e Is Feralis del ’60, tutti più che mai convinti che fosse necessario darci anche delle regole per rendere dignitoso e sempre più credibile quello che per noi resta un grande momento di aggregazione”.

Da allora sfilate e occasioni di incontro e creatività si sono succedute e rafforzate anno dopo anno: Bari Sardo prepara per ogni edizione i suoi carri e organizza le sfilate nel paese. Chiare le regole del gioco: i carristi bariesi sono esclusi dalla competizione che incorona il carro più bello votato da una giuria tecnica formata da esperti artigiani, ingegneri, architetti e commercianti.

“Abbiamo voluto porre fine ai consueti “favoritismi” che portavano ad avvantaggiare il carro “di casa” – sottolineano i sedici soci de Is Carristas – e abbiamo voluto fare giudicare i nostri carri a una giuria che non si limitasse alla valutazione del puro aspetto estetico dei nostri manufatti in carta pesta e dei nostri spettacoli”.

Con Is Carristasa e i centinaia di figuranti ci si potrà immergere nelle atmosfere della festa per poi rivivere anche le altri ambientazioni portate a Bari Sardo dai carri provenienti dagli altri paesi che concorrono al Carnevale Bariese.

Si può partecipare alle sfilate di Bari Sardo nei due giorni di sabato 22 e di martedì 25 febbraio; l’associazione Is Carristasa curerà anche la diretta di Radio Rama Sound che porterà musica e spettacolo sul palco allestito in Via Cagliari. Tra i momenti clou delle 2 giornate di festa, il concorso che premierà il carro e la maschera più bella. “Abbiamo in palio un montepremi per un totale di circa 6 mila euro e abbiamo istituito anche il Trofeo Is Carristasa – ricordano dall’associazione presieduta da Bruno Cotza – il premio verrà assegnato la sera di martedì grasso e sarà per un anno affidato nelle mani del carro più meritevole che lo dovrà portare in apertura di sfilata il prossimo Carnevale”.

Il Carnevale bariese è organizzata dall’associazione “Is Carristasa”, con il patrocinio dell’assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio Regione Sardegna e Comune di Bari Sardo.

(La foto de Is Carristas è di Amanzio Angius)