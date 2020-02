In arrivo le prime 10 pensiline nelle fermate Arst

L’iniziativa è frutto dell’accordo tra Comune e Azienda

Di: Antonio Caria

Migliorare le condizioni del trasporto pubblico è l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Alghero, rappresentato dal Sindaco Mario Conoci e dall’Assessore alla Viabilità Emiliano Piras, e dell’Arst che hanno siglato un accordo per una serie di interventi migliorativi.

Un programma che prevede anche l’installazione, a breve, di 10 pensiline a Maristella, Sa Segada, Guardia Grande, Santa Maria La Palma, Ospedale Marino, Ospedale Civile, Cimitero, Caragol, via XX Settembre, Via De Gasperi.

Tra gli interventi previsti anche la messa in opera delle paline informative, la realizzazione della segnaletica orizzontale. Inoltre l’Arst offre il servizio all’utenza nel capolinea di via Catalogna con un supporto mobile per sopperire alla chiusura temporanea della biglietteria.

“Gli addetti dell’azienda sono presenti sul posto per prestare supporto ai viaggiatori che non hanno provveduto all’acquisto dei biglietti nei punti vendita limitrofi”, fanno sapere dal Comune.