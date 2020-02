Aggrediscono gli steward alla Sardegna Arena: Daspo di 5 anni per padre e figlio

E' successo durante Cagliari-Milan, erano stati ripresi dopo aver lanciato una bottiglia verso il settore ospiti

Di: Redazione Sardegna Live

Il Questore di Cagliari ha emesso una misura di Daspo della durata di 5 anni nei confronti di due tifosi che durante la partita Cagliari-Milan dell'11 gennaio hanno lanciato delle bottiglie in campo alla Sardegna Arena per poi aggredire alcuni steward che li avevano ripresi.

Il provvedimento ha colpito un 64enne residente ad Assemini e suo figlio di 39 anni residente a San Sperate. Il 64enne, dopo aver lanciato una bottiglia dalla Curva Sud verso i settore ospiti, si è rifiutato di mostrare agli steward documento di identità e biglietto, cercando di abbandonare lo stadio poco prima del termine del match. Gli uomini della sicurezza sarebbero intervenuti per impedirglielo, così l'uomo e il figlio avrebbero reagito colpendoli con pugni, schiaffi e gomitate e tirando i capelli a un'operatrice.

Per 5 anni non potranno accedere all’interno degli stadi e di qualsiasi impianto sportivo nazionale dove si disputano partite di calcio. In occasione delle gare casalinghe dei rossoblu, inoltre, nelle 24 ore precedenti e nelle 24 ore successive allo svolgimento del match non potranno accedere a una serie di strade e luoghi a Cagliari, Elmas e Assemini.