Cadono calcinacci sulla 131, paura per gli automobilisti

Frammenti di cemento cadono dal cavalcavia di Sant'Anna, a Marrubiu

Di: Redazione Sardegna Live

Paura nella notte lungo la SS 131. All'altezza del cavalcavia di Sant'Anna (Marrubbiu), al chilometro 81,5, sono precipitati dei calcinacci sulla carreggiata. Fortunatamente in quel momento non stavano transitando automobili e non si è verificato nessun incidente.

A segnalare l'accaduto, attorno alle 22, un automobilista. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e una squadra dell'Anas che hanno rimesso in sicurezza la statale in un'ora.

"Non ci sono danni strutturali su quel cavalcavia - spiega Enrico Atzeni, ingegnere del Compartimento Anas Sardegna -. Il tratto è stato messo in sicurezza".