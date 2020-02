Cocaina in casa: arrestato l'istruttore di una palestra

Gli investigatori non escludono che vendesse la droga durante i turni di lavoro

Di: Redazione Sardegna Live

L'istruttore di una palestra di Cagliari è stato arrestato ieri, lunedì 18 febbraio, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Secondo le indagini degli agenti del gruppo Falchi della Squadra Mobile, Giorgio Cuccu, cagliaritano di 47 anni, nella sua abitazione deteneva ingenti quantitativi di sostanza stupefacente destinata allo spaccio nel quartiere di Sant’Elia in cui risiede, senza però escludere che lo stesso potesse effettuare le cessioni anche all’interno della palestra, ubicata a Cagliari presso un complesso sportivo cittadino, in cui lavora come istruttore.

All’interno dell’abitazione, gli agenti, come da loro riferito, hanno rinvenuto vari ritagli utilizzati per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione, tre involucri di cocaina di 37,20 grammi, un involucro contenente la stessa sostanza dal peso di 20,20 grammi e 1.550 euro.