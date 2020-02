Torna "I love Opera”, il ciclo di incontri in preparazione alla lirica

Appuntamento venerdì 21 febbraio 2020, ore 18, aula consiliare del Comune

Di: Alessandro Congia

Il 21 febbraio torna "I love Opera", il ciclo di incontri di presentazione delle opere in programma al teatro Lirico di Cagliari. Il progetto, curato dalla musicologa Francesca Mulas e organizzato dalla Banda Musicale Monastir e dal Comune di Monastir, è giunto alla sua IV° edizione nel comune del Campidano ottenendo ogni anno sempre maggiori consensi e pubblico. Il progetto si rivolge a tutti coloro i quali, incuriositi dall’opera lirica, desiderano un approfondimento per riuscire ad ascoltare e non solo a “sentire”; “I love opera” intende andare incontro a tutte quelle persone, appassionate o con il desiderio di avvicinarsi all'opera, proponendo degli appuntamenti culturali durante i quali saranno illustrate dal punto di vista storico e musicale le opere in scena presso la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, tramite la proiezione di alcuni video con eccellenti allestimenti e direzioni musicali e una guida all’ascolto mirata.

"Siamo orgogliosi di questa nuova iniziativa che fa parte delle proposte per i 40 anni della nostra banda" dichiara il presidente della Banda Vincenzo La Ferla. "Lo scopo principale del progetto è quello di offrire un servizio importante alla popolazione, dando la possibilità di avere gli strumenti per un’esperienza preparata e consapevole. Chi andrà ad assistere agli spettacoli teatrali o fruirà di una registrazione di un’opera fra quelle presentate avrà maggior coscienza di quello che va ad ascoltare sia dal punto di vista dell’inquadramento storico sia, soprattutto, dal punto di vista strettamente musicale, acquisendo abilità nell’ascolto consapevole." conclude Francesca Mulas. Si parte con" Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo per proseguire, durante tutto l'anno, con altri appuntamenti dedicati al cartellone operistico del teatro di Cagliari.