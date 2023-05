Sabato a Sassari Valerio Scanu presenterà la sua personale versione di “No potho reposare”

Orchestrale, intima ed emozionante che vede la collaborazione di Maria Luisa Congiu

Di: Cristina Tangianu - Foto Instagram Valerio Scanu

L’arrangiamento orchestrale e la splendida voce di Valerio Scanu, che incontra il suono delicato di Maria Luisa Congiu, esaltano la bellezza di una canzone senza tempo, che vive e risuona nei cuori di tutti noi.

Sabato prossimo, a Sassari, il cantante maddalenino presenterà, per la prima volta, la sua versione di “No potho reposare”, brano che chiude il nuovo disco di prossima uscita.

Il palco di Piazza d’Italia accoglierà tanti artisti, tra i più rappresentativi e richiesti del panorama musicale e dello spettacolo isolano, riuniti per “Sassari in Festa”, evento ideato da Giuliano Marongiu e organizzato dal Comune di Sassari in collaborazione con la Fondazione Maria Carta.

Una serata di festa appunto, ma anche di riflessione e sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue e del volontariato. Sarà proprio l’Avis Provinciale di Sassari a divulgare il prezioso messaggio. Lo spettacolo sarà trasmesso anche in diretta streaming su Sardegna Live.

Valerio Scanu sarà, dunque, un atteso protagonista del grande concerto che precederà la 72^edizione della Cavalcata Sarda. Il cantautore, classe 1990, già vincitore del sessantesimo festival di Sanremo (nel 2010) con il brano «Per tutte le volte che», primo anche nelle classifiche di vendita dei singoli, tornato sul palco dell'Ariston nel 2016, secondo classificato ad Amici di Maria de Filippi e a Tale e quale show, presenterà il suo “omaggio ad Andrea Parodi e Maria Carta”.

A differenza delle versioni fino a oggi ascoltate, “il brano è stato arrangiato da Gabriele Oggiano in maniera più orchestrale, in modo da mescolare il mio mondo, della musica melodica e soul con quello della musica di sarda. Da qui anche la scelta di questo cameo con Maria Luisa Congiu, un’amica, oltre che, secondo me, la cantante più brava che abbiamo in Sardegna”, ci racconta Valerio.

La sua voce profonda e gentile fa vibrare le corde dell’anima e il contributo della cantante di Oliena “è un valore aggiunto”, sottolinea il 33enne.

“Due voci che si intrecciano perfettamente - commenta a Sardegna Live Gabriele Oggiano (D.G.M. Studio) -. Ho voluto creare una versione diversa: orchestrale, con tante dinamiche e dandole una veste più teatrale e internazionale. Senza ovviamente snaturare il pezzo. Valerio è un professionista, è sempre impeccabile, ha una preparazione assurda nel canto e nell’intonazione. Lavorare con lui è un estremo piacere”.

L’artista maddalenino ci svela che l’idea di cantare l’inno d’amore sardo è arrivata la scorsa estate: “Con Maria Luisa abbiamo fatto un concerto insieme e prima di salire sul palco mi ha detto ‘ma perché non facciamo un pezzo di No potho reposare?’ e l’abbiamo fatta dal vivo, per la prima volta”.

Valerio Scanu ci anticipa che il brano fa parte di nuovo progetto discografico. “Sull’uscita non c’è ancora la data, ma è tutto pronto”. Una decina i brani contenuti nell’album, coerente con tutti i precedenti lavori.

E la vita da avvocato? (si è laureato con lode in Giurisprudenza) “La mia priorità è sempre la musica”, ci risponde, mentre alla domanda “ci sarà qualcuno della tua famiglia a sabato a Sassari scherza dicendoci: “Credo di sì, se non vengono sono degli asini”. Insomma, un appuntamento da non perdere.

Ci congediamo chiedendogli uno dei suoi sogni nel cassetto: “Mi è sempre piaciuto fare doppiaggio. Ho fatto qualcosina, ma mi piacerebbe incanalarmi in questo settore” e conclude con dei ringraziamenti: “All’arrangiatore del brano Gabriele Oggiano, e a Giuliano Marongiu per aver pensato a me”.

Sabato 3 giugno il concerto in Piazza d'Italia a Sassari inizierà alle ore 18:00.