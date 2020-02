Su Facebook nasce la pagina “Ora la compagnia aerea ce la facciamo noi!”: boom di iscritti

“Paghiamo le tasse da Italiani, vogliamo avere gli stessi diritti e gli identici servizi di chi vive in Lombardia, in Toscana o nel Lazio”

Di: Redazione Sardegna Live

I sardi sono stanchi della continua lotta contro la sopravvivenza, contro l’isolamento e l’incapacità di chi ci Governa. E se il gruppo appena nato “Ora la compagnia aerea ce la facciamo noi!” in pochi giorni ha accolto numerosi iscritti, oltre 60mila, il motivo si racchiude nell’insoddisfazione, nella delusione e nel voler fare gruppo per far sentire la propria voce. E non importa se la pagina ha già attirato su di sé da una parte polemiche e critiche e dall’altra ilarità e perché no, tanta creatività. Alla base c’è l’assurdità di una continuità territoriale in scadenza, quella aerea il 16 aprile e quella marittima il 18 luglio, e ora una compagnia, Air Italy, che lascia la Sardegna, con 1450 dipendenti che da giorni rischiano il posto di lavoro.

Il gruppo è stato creato da Antonello Bombagi di Alghero che ha spiegato: “Ho cominciato questa avventura da solo, ma vorrei arrivare a destinazione con tutta la Sardegna. Anche con quella parte che oggi non ci crede. Quella che sghignazza, offende, deride. Quella che furbescamente ha cercato di impadronirsi del progetto, che non è mio, ma di tutti noi”.

“Non ho inventato nulla, non ho scritto nulla. Mi sono solo fatto interprete di un sentimento collettivo, di un urlo di rabbia per un diritto calpestato, e che non è più possibile tollerare. Nel 2020 non c'è più posto per cittadini di serie A e B e se siamo Italiani e paghiamo le tasse da Italiani, vogliamo avere gli stessi diritti e gli identici servizi di chi vive in Lombardia, in Toscana o nel Lazio.

In questo momento non chiedo soldi, ma sostegno e partecipazione. Quella semplice, spontanea, generosa, dove ognuno fa quel che può per come si sente e per quel che sa. Così come già stanno facendo in tanti. Ma dobbiamo essere di più! Dobbiamo lasciar da parte le chiacchiere da bar e i voli pindarici. Non saremo noi a fare la compagnia aerea, ci penseranno i professionisti a cui daremo l'incarico, ma noi possiamo fare una cosa fondamentale. Una cosa che farà scuola e servirà d'esempio a tanti altri. Tutti insieme creeremo i presupposti perché ciò avvenga! E in fretta”, ha scritto l’amministratore della pagina.

Nella descrizione del gruppo “Ora la compagnia aerea ce la facciamo noi!”, si legge: “1) Raccogliamo le adesioni 2) Ci contiamo 3) Ci quotiamo 4) Selezioniamo un gruppo dirigente 5) Gli affidiamo il compito di portare i figli della Sardegna a cibarsi del mondo e i figli del mondo a nutrirsi della ns cultura. 6) Isolani si, isolati mai!”.