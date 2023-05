Cagliari: arriva a Sant'Elia un centro di quartiere polivalente

Sono stati consegnati i lavori per il recupero dell'ex Asilo di via Schiavazzi a Sant'Elia che diventerà, entro la fine del 2023, un centro di quartiere polivalente

Di: Arianna Zedda

Il progetto di recupero della struttura è " uno degli interventi immaginati in quest'ottica e riconsegnerà alla città uno spazio attrezzato per ospitare nuovi servizi e attività d'inclusione sociale per le 'aree urbane ad elevata criticità socioeconomica', come per esempio il quartiere di Sant'Elia ", spiega l'Amministrazione comunale in una nota.

Nell'edificio saranno sviluppate attività promozionali, aggregative, educative e di socializzazione, rivolte alle diverse fasce di popolazione . Per lo sviluppo del metodo e delle modalità di definizione delle attività in dettaglio, verrà seguito l'approccio partecipativo.

Il Comune si è dato l'obiettivo di " recuperare progressivamente gli alloggi e gli immobili inutilizzati per restituirli alla comunità ".

L'intervento rientra all'interno dell'azione 4.2, previsto dal programma PON METRO 2014-2020, dedicato " all'aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e al miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità ". Il recupero dell'immobile sarà destinato quindi allo sviluppo di servizi che permettano di migliorare una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, finalizzati alla lotta all'esclusione sociale.