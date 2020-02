Scontro frontale tra due auto, ci sono feriti

L'incidente è avvenuto in via Barcellona

Di: Alessandro Congia

Intorno alle 6 del mattino, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Sassari ha ricevuto una richiesta di intervento per un incidente stradale avvenuto ad Olbia in via Barcellona.



Sul Inviata sul posto la 7A del distaccamento di Olbia per dare assistenza al personale sanitario e alla messa in sicurezza della zona coinvolta dall’incidente; i due veicoli si sono scontrate frontalmente e le due persone coinvolte sono state trasportate dall’ambulanza dei sanitari del 118 all’ospedale di Olbia. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi di legge