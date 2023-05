Sarroch. "Un ascensore per Francy", la raccolta fondi di Claudia per rendere più autonoma la sorella resa disabile dalla malattia

Di: Redazione Sardegna Live

“A soli 40 anni l’endometriosi e l’artrite hanno reso disabile mia sorella, tanti interventi chirurgici sono passati e tanti ancora dovrà affrontarne” Sono le parole di Claudia Dessi, di Sarroch, piccolo comune vicino Cagliari che descrive la situazione della sorella Francesca.

“Francy viveva con la sua famiglia nella sua casa al primo piano, ma ora che la malattia si è fatta ancora più insidiosa, non può più fare le scale, e con le tante visite da fare, ha bisogno di uscire di casa molto spesso. Sarebbe bello se potesse finalmente essere libera di tornare a casa sua con serenità dalla sua famiglia, per questo Francy avrebbe bisogno di un ascensore”.

Da qui l’idea di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe. Francesca attualmente vive a casa dei genitori che con suo marito si occupano di lei. La donna è seguita dall’equipe dell'Ospedale Brotzu di Cagliari per i problemi all'intestino e ginecologici causati dall’endometriosi, ma è anche assistita dell'Ospedale Oncologico Armando Businco di Cagliari per la terapia del dolore, oltre a recarsi spesso al Policlinico di Monserrato per l’aspetto reumatologico e all’Unità Spinale dell’Ospedale Marino di Cagliari per l’aspetto neurologico.

“Francesca fa parte dell'Associazione ‘La voce di una è la voce di tutte’, che si occupa di aiutare e supportare le persone che vivono con questa patologia cronica e invalidante e di fare informazione al riguardo. Francesca, in qualità di Tutor e della Commissione regionale Sardegna per l'endometriosi, si batte con tutta se stessa per far conoscere la patologia, in modo che nessuna ragazza arrivi nelle sue condizioni” conclude Claudia.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link: https://gf.me/v/c/4srp/un-ascensore-per-francy