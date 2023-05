Accede all'indirizzo mail di un'anziana cagliaritana e riesce a sottrarle 7mila euro: denunciata

La truffatrice una 29enne romena, ecco come ha ottenuto l'ingente somma

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Pirri hanno denunciato per sostituzione di persona, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico e frode informatica, una 29enne romena operante dal suo Paese di origine.

Ai militari era stata presentata lo scorso 21 marzo una denuncia da parte di una 89enne sassarese, residente a Cagliari, che spiegava di essere stata truffata. A seguito delle complesse indagini svolte, è emerso che la giovane straniera aveva attivato attraverso documenti falsi un conto corrente bancario online che poi ha utilizzato per ricevere i proventi di una frode informatica.

Si tratta di una tecnica conosciuta come "mail in the mail". In sostanza la truffatrice, dopo essere riuscita ad accedere abusivamente alla casella di posta elettronica del denunciante, averne monitorato il contenuto ed individuato un messaggio contenente l'Iban di un cliente dell'anziana, al quale avrebbe dovuto versare del denaro riconducibile alla propria attività, è riuscita a sostituire sul sistema informatizzato l'Iban del fornitore con uno a lei riconducibile.

In questo modo è riuscita a farsi accreditare circa 7mila euro.