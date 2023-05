Siniscola. Scontro frontale tra 2 auto sulla SS 125: un ferito grave

I Vigili del Fuoco hanno estratto i passeggeri rimasti incastrati tra le lamiere

Di: Alessandra Leo

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, attorno alle 17,15 di questo pomeriggio, due auto si sono scontrate frontalmente sulla SS 125 nei pressi dell’incrocio Santa Lucia di Siniscola e uno dei due conducenti è rimasto ferito gravemente.

La sala Operativa del Comando Vigili del fuoco di Nuoro ha ricevuto una richiesta di soccorso per l’incidente stradale e sul posto è stata inviata la squadra di pronto intervento dal Distaccamento VVF di Siniscola.

La squadra ha provveduto a mettere immediatamente in sicurezza lo scenario, aperto un varco fra le lamiere con cesoie e divaricatore, per poter estrarre con l’aiuto dei sanitari i passeggeri rimasti incastrati.

Il servizio sanitario regionale, presente con tre ambulanze ed elisoccorso, ha prontamente trasferito le quattro persone coinvolte all’ospedale.