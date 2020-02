La Sardegna trema: scossa di terremoto percepita in Gallura, Barbagia e parte del Goceano

L’epicentro è stato registrato in mare aperto al largo di Budoni

Di: Redazione Sardegna Live

Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 4.2, durata pochi secondi, è stata percepita in alcune zone dell’isola.

Intorno a mezzanotte e 45 la terra ha tremato al largo di Budoni, ed è stata sentita anche a Olbia, fino ad Arzachena, San Teodoro, Siniscola, Dorgali fino ad arrivare in Barbagia (Nuoro, Orgosolo, Orotelli, Orani) e anche in alcuni centri del Goceano come Bono.

Per qualche istante pareti, letti, lampadari e vetri hanno tremato. Secondo i primi accertamenti sembrerebbe che l’epicentro fosse nel Mar Tirreno, a 10 chilometri di profondità.

Gli accertamenti da parte degli esperti sono in corso. Intanto la notizia si è diffusa immediatamente sui social.