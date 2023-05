Quartu, a fuoco il capannone di un'attività commerciale

L’incendio è scoppiato in località Serra Perdosa

Di: Alessandra Leo

A fuoco il capannone di un'attività commerciale adibito alla lavorazione di vetroresina a Quartu Sant’Elena. L’incendio è scoppiato questo pomeriggio in località Serra Perdosa per cause ancora da accertare.

Le fiamme si sono propagate all'interno della struttura coinvolgendo materiali e attrezzature. Numerose le segnalazioni giunte alla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari, a seguito della grande nube di fumo nero che non è passata inosservata.



Sul posto è arrivata immediatamente una squadra di pronto intervento supportata da un'autobotte e un automezzo per il ricambio degli autorespiratori. Ingenti i danni ma fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone.

L’incendio ora è sotto controllo ed è in atto la bonifica dei focolai residui e la messa in sicurezza. Al termine delle operazioni, i Vigili del fuoco daranno il via agli accertamenti per stabilire le cause.

Sul posto anche il funzionario tecnico VVF di guardia per le verifiche tecniche e di stabilità della struttura.