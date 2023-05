Uri. Segnalazione di un oggetto volante non identificato: “Emanava una luce incredibile”

"Era in movimento e poi ad un certo punto è sparito nel nulla”. IL VIDEO

Di: Redazione sardegna Live

“Ieri notte mi trovavo in cortile, stavo fumando in tranquillità una sigaretta quando sono stato attratto da un oggetto nel cielo: si muoveva ed era molto luminoso. Inizialmente ho pensato fosse Venere, per la luce viva, però, proprio perché mi dava l'impressione che si stesse spostando ho abbondato quell’idea”.

Inizia così il racconto di uomo di Uri che a Sardegna Live spiega ciò che ha visto ieri, venerdì 26 maggio, alle ore 22:50 circa. Difficile non rimanere attratto da quell’oggetto così luminoso che si spostava. “Non era pallone aerostatico, non presentava luci intermittenti o fanali di via, non era un areo, non aveva luci verdi o rosse, né scie, fumi e aloni o altre cose”.

Alla domanda come descriveresti quell’oggetto volante, il signore ci risponde: “La forma era circolare, tendente tra un bianco e un giallo vivo, molto splendente”.

“Come punto di riferimento a terra ho preso un albero di un limone e ho notato guardando una foglia dello stesso albero che l'oggetto si sposava, quindi ho preso il cellulare e ho scattato inizialmente due foto e poi le ho fatto il video (vedi in basso) – continua nel racconto il signore -. Tutto è durato un sui 30-40 secondi. Ad un certo punto è sparito nel nulla e nel video si vede. La luce si è spenta davanti ai miei occhi. Il cielo era limpidissimo, non c’era vento e le stesse si vedevano: quell’oggetto è proprio sparito all’improvviso”.

Qualcun altro ha visto lo stesso oggetto?