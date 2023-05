Feci di roditori in market di prodotti etnici, blitz del Nas

Locali in pessime condizioni igieniche, disposta chiusura dell'attività

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera a Cagliari, i Carabinieri del locale Nas hanno svolto alcune ispezioni igienico sanitarie finalizzate a verificare la filiera alimentare degli alimenti etnici e all'individuazione di eventuali grossisti non registrati che forniscono matrici alimentari agli esercizi pubblici del settore. Le verifiche sono state svolte in collaborazione con il Servizio Igiene Alimenti dell'Asl di Cagliari.

Al termine dell'attività si è proceduto ad un sequestro amministrativo cautelare, con contestuale notifica di chiusura autoritativa dell'attività a tempo indeterminato, nei confronti di un supermercato che tratta prodotti etnici.

Le condizioni dei locali, messe al vaglio dall'autorità sanitaria hanno determinato tale provvedimento. Sarebbero state infatti rilevate carenti condizioni igieniche dei pavimenti, attrezzature vetuste, inservibilità dei servizi igienici, locali deposito in pessime condizioni igieniche generali, privi di areazione e di illuminazione, con presenza di escrementi di roditori, in assenza di un piano di autocontrollo HACCP. Il valore del sequestro è stato stimato in circa seicentomila euro.