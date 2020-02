A Paulilatino la Festa in maschera per i bambini e i giovanissimi organizzata dalla Pro Loco

Appuntamento giovedì 20 febbraio per la XIV edizione

Di: Lucia Pes

Si rinnova ormai da 14 anni l’appuntamento con il Carnevale che vede protagonisti bambini e giovanissimi a Paulilatino, in occasione del Giovedì Grasso.

La manifestazione che avrà inizio alle ore 10.00 con la partecipazione degli studenti delle scuole pubbliche e paritarie di Paulilatino, prevede una sfilata per le vie del paese, di tutti i bambini e giovanissimi in maschera che, saranno accompagnati dall’ animazione di alcuni personaggi dei cartoni della Walt Disney facenti parte dell’Associazione Baby Fan di Cagliari.

“Ogni anno la Pro Loco cura l'organizzazione del Carnevale dei Bambini, che puntualmente si arricchisce di iniziative e di momenti di gioco e di festa – ci raccontano gli organizzatori – è un’altra occasione che rientra nell’obiettivo principale che la nostra associazione si pone: dedicare energie e risorse alla comunità. Crediamo fortemente che le iniziative in cui i bambini possano esprimersi e giocare insieme partecipando a eventi e spettacoli che sono appositamente calibrati per loro, siano la giusta misura a contrastare la perdita di momenti e spazio di contatto collettivo.”

Al termine della sfilata, presso la palestra delle scuole in via Grazia Deledda, si terrà un rinfresco con distribuzione di dolci carnevaleschi per tutti.