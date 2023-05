Maltempo: anche Cagliari aderisce alla raccolta fondi per l’Emilia Romagna

"Per i nostri sindaci e le nostre comunità", è il titolo dell'iniziativa dell’Anci

Di: Redazione Sardegna Live

Anche Cagliari aderisce alla raccolta fondi per le popolazioni dell'Emilia Romagna, colpite dalla tragica alluvione. Il sindaco Paolo Truzzu ha aderito alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi avviata dall'Anci a favore dei Comuni colpiti dall'alluvione. "Per i nostri sindaci e le nostre comunità", è il titolo dell'iniziativa che vuole mettere in evidenza la necessità di aiuti da far confluire alle popolazioni colpite da un tale disastro. Chiunque volesse, potrà inviare una donazione tramite bonifico bancario all'Iban IT20N0623003202000057138452 con causale "Per i Comuni colpiti".