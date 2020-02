Carnevale ollastrino 2020

All’insegna delle tipiche degustazioni e del folk il programma messo a punto dalla Pro Loco nelle due giornate del 26 febbraio e del 1 marzo

Di: Lucia Pes

Sono due gli appuntamenti che la Pro Loco di Ollastra ha dedicato ai festeggiamenti per l’edizione 2020 del Carnevale Ollastrino.

Il primo è fissato in Piazza San Sebastiano, mercoledì 26 febbraio alle ore 16.00 per “Su Carnevalli Mottu” , serata di animazione dedicata alla magia del carnevale e destinata a tutte le età. Per l’occasione sarà possibile degustare la vernaccia e il dolce tipico fritto completamente lavorato a mano, denominato “pasta sciuetta”.

“Il nostro contributo alla comunità vuole essere il divertimento, vera missione del Carnevale. Cerchiamo di farlo garantendo le occasioni di aggregazione e spettacolo che caratterizzano questo periodo - dicono dalla Pro Loco - e conservando e attraversando i passi della tradizione che mettono in luce le tipicità enogastronomiche e folcloriste del nostro paese”

Domenica 1 marzo sarà sempre Piazza San Sebastiano alle ore 16, ad ospitare l’attesa pentolaccia che sarà accompagnata dalla tradizionale zippolata, dalla degustazione della vernaccia e dagli immancabili suoni della tradizione ad opera di Alessandro Nonnis e GianSilvio Pinna.