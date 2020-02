Giacomo Urtis, chirurgo estetico dei vip, nei guai: “Prelievi di sangue non autorizzati”

Indagato il chirurgo estetico dei vip, che aveva partecipato anche all’Isola dei Famosi

Di: Redazione Sardegna Live

Per il Nas dei Carabinieri non può usare la tecnica di trapianto e crescita di capelli che prevede la centrifugazione del proprio sangue. Lo chiamano il «chirurgo dei vip», ma secondo la Sicpre (Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica) non è un chirurgo «né plastico, né estetico».

Il 43enne Giacomo Urtis, originario di Alghero, ora è di nuovo nei guai, indagato dalla Procura di Milano per aver effettuato, parrebbe, «senza autorizzazioni e a scopo di lucro, prelievi di sangue a pazienti che ne facevano richiesta presso la clinica estetica Villa Arbe». A dare la notizia il Corriere della Sera. L'indagine è scattata a seguito di un controllo dei Nas dei Carabinieri.