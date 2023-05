Oristano in festa per i 100 anni di Maria Carmela Pinna

Maria Carmela Pinna ha tagliato il traguardo dei 100 anni insieme a parenti, amici e all’Assessore comunale Rossana Fozzi

Di: Arianna Zedda

Maria Carmela Pinna, originaria di Bosa, insieme alle figlie, ai 5 nipoti, parenti, amici e l’Assessore comunale Rossana Fozzi che a nome del Sindaco Massimiliano Sanna e della comunità oristanese, ha tagliato il traguardo dei 100 anni, ricevendo anche una targa ricordo.

Nonna Maria, donna socievole appassionata della bicicletta, che ha usato sino all’età di 80 anni, si è dedicata con passione alla famiglia nel quartiere del Sacro Cuore per tanti anni, insieme al marito Salvatore, ed è stata molto attiva nella vita parrocchiale.

La centenaria utilizza lo smartphone per comunicare e il tablet per tenersi informata, ma rimpiange di non aver imparato a usare il computer.

Maria Carmela Pina, appena adolescente, rimasta orfana di padre, si trasferì ad Arborea, dove iniziò presto a lavorare come commessa appena maggiorenne in una drogheria per 13 anni. All'età di 33 anni sposò Salvatore Fiandri e nel 1961 anni insieme si trasferirono ad Oristano, dove lui lavorò come operaio presso la Ceramica Alquati fino alla pensione.