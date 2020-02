Orrore sulla 131, cuccioli chiusi dentro un sacco e lanciati in mezzo alla carreggiata

Ecco cosa è accaduto, i cagnetti rimasti vivi sono ora accuditi dallo staff della Clinica Veterinaria “Due Mari”

Di: Alessandro Congia

La Clinica veterinaria “Due Mari” di Oristano non è nuova a vicende drammatiche che hanno riguardato e che riguardano le povere bestiole, abbandonate, ferite: l’ultima assurda e crudele azione ai danni di alcuni cuccioletti, chiusi dentro un sacco e lanciati sulla 131, è accaduta recentemente.

“Buongiorno , non rientra nelle abitudini di questa pagina pubblicare immagini che non vengono dalla nostra struttura , ma questa volta faremo una eccezione per tre motivi. Il primo è che questi cuccioli sono stati gettati chiusi in un sacco di mangime nel bel mezzo della carreggiata a scorrimento veloce dove la metà di loro sono stati schiacciati dalle macchine in corsa prima di essere recuperati da una coppia di volontari di Nuoro che vedendo la busta insanguinata si sono fermate. Il secondo: le due volontarie avevano appena finito di parlare a Macomer con la nostra Monica di cosa fare per gestire la orrenda piaga degli abbandoni e del randagismo in Sardegna. Il terzo è che cerchiamo balie. In tutta la Sardegna. Aggiornamento: tutti sistemati”.

La bella notizia

“Ed eccoli qui i poverini recuperati ancora vivi nella busta buttata in mezzo alla carreggiata, sono quelli sopravvissuti, stanno bene e hanno trovato sistemazione a balia grazie al lavoro delle volontarie. Sentiremo ancora parlare di loro quando saranno pronti per l’adozione”.