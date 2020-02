Air Italy. Rete metropolitana del Nord Sardegna: “Solidarietà e vicinanza ai lavoratori”

Approvata una mozione. “Inaccettabile la la decisione di liquidare l’azienda”

Di: Antonio Caria

La rete metropolitana del Nord Sardegna ha dato il via libera a “liquidazione della Compagnia aerea Air Italy – mozione per un sistema integrato di trasporti nell’Isola”. in cui si chiede che venga affrontata la questione la questione dei tre aeroporti dell’Isola come unico sistema integrato.

L’Assemblea dal Sindaco di Sassari Nanni Campus e dal vicepresidente Sindaco di Alghero Mario Conoci. I Sindaci della Rete (Sassari, Alghero, Porto Torres, Sorso, Sennori, Castelsardo, Valledoria e Stintino) ritengono “Non accettabile la decisione di liquidare un’azienda di tali dimensioni senza valutare seriamente eventuali alternative, non solo per non mettere a rischio il futuro dei 1.200 dipendenti della compagnia, ma anche al fine di scongiurare le gravissime ripercussioni ai danni del diritto alla mobilità dei sardi e della continuità territoriale aerea, oltre che sui flussi turistici diretti verso l’Isola”.

L’Assemblea ha anche voluto esprimere la solidarietà e vicinanza ai lavoratori della Compagnia Air Italy, rimarcando come “Il sommarsi delle criticità legate al rinnovo del progetto di continuità territoriale aerea e la crisi di Air Italy avranno gravissime ripercussioni su tutto il sistema dei collegamenti aerei della Sardegna”.