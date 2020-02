Ubriaco non si ferma all’alt della Polizia locale: denunciato

Il fatto è accaduto nella notte tra sabato e domenica

Di: Antonio Caria

Migliaia di euro di sanzione e l’arresto. Questo è quanto rischia un giovane 25 anni che, nella notte tra sabato e domenica, non si è fermato all’alt della Polizia locale di Sassari ed è fuggito.

Il fatto è accaduto nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3.00. Gli agenti del Comando si trovavano in via Carlo Felice, con una postazione di blocco con etilometro. Secondo quanto da loro riferito, un'auto, guidata da un giovane di 25 anni, non si è fermata all'alt ed è fuggito. Ne è nato un inseguimento tra le vie della città, fino a che l'auto in fuga è stata intercettata da una seconda auto della Municipale che le ha sbarrato la strada. Il conducente è stato sottoposto ai controlli con l'etilometro che ha rilevato un valore di alcol nel sangue di oltre cinque volte superiore al limite consentito. Il giovane è stato denunciato a piede libero.